Salernitana, a Venezia basta il pari: è la domenica della resa dei conti

di Eugenio Marotta

Ultima chiamata per la salvezza. La Salernitana si gioca la B nei 90' più duri, delicati e difficili dell'intera stagione. Oggi pomeriggio (fischio d'inizio alle 18) al Penzo di Venezia è in programma la finale di ritorno dei playout. Le due squadre sono tornate in campo dopo quasi un mese di stop per via della querelle giudiziaria che prima aveva annullato gli spareggi salvezza, poi ripristinati, quindi sospesi ed infine nuovamente fatti giocare.



La Salernitana, forte del 2-1 maturato mercoledì scorso all'Arechi, avrà due risultati su tre per conquistare la salvezza. In caso di sconfitta con un solo gol di scarto, invece, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore (perché le due squadre sono arrivate a pari punti in classifica). La truppa affidata a Leonardo Menichini in questa folle coda del torneo cadetto sarà scortata in laguna da quasi mille tifosi. Al Penzo ci saranno solo gli ultras granata. I supporter veneti, infatti, hanno deciso di disertare lo stadio anche nella partita più importante della stagione, in segno di protesta contro la decisione di far giocare i playout. I granata scenderanno in campo con un 4-3-3 camaleontico in cui ritorna dal primo minuto il terzino Casasola nelle inedite vesti di esterno offensivo del tridente completato da Jallow a sinistra e Djuric al centro. Solo panchina per l'arciere Calaiò. A centrocampo dubbio A. Anderson-Minala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA