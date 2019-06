Salernitana, Micai eroe per caso: «Quello schiaffo mi ha svegliato»

di Enrico Vitolo

Prima le parate nei tempi regolamentari, poi quelle nei supplementari ed infine quella decisiva ai calci di rigore su Bentivoglio. Con coraggio e merito Alessandro Micai, costretto nell'intervallo della gara del Penzo dal patron Lotito e rientrare in campo dopo aver preso acqua e zucchero per evitare nuovi giramenti di testa, si prende una grande rivincita nella partita più importante della stagione guidando la Salernitana alla salvezza: «Sono contento per tutti noi, abbiamo dato una grande prova di gruppo. Ci siamo compattati nel momento più difficile e siamo riusciti a portare a casa una grande salvezza, merito anche del mister e del direttore che ci hanno tenuti sempre sul pezzo – ha detto il portiere granata ai microfoni di Dazm al termine della partita -. Probabilmente è un segno del destino che sia successo tutto questo, dopo i supplementari, dopo i rigori. Lo schiaffo? Quello che mi è successo in settimana è una cosa brutta, scherzando direi che mi ha quasi svegliato. Ma questo non è calcio».

