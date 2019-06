Salernitana-Venezia 2-1 l'obiettivo salvezza al fotofinish

di Enrico Vitolo

Una vittoria importante, rovinata peró dal gol di Zigoni in pieno recupero. Spinta da uno stadio Arechi ritornato a riempirsi come i vecchi tempi (12.722 gli spettatori), la Salernitana non ci impiega molto a indirizzare sulla strada giusta la partita. Al 14' azione corale in contropiede avviata da Orlando, fatta proseguire poi da Jallow per Lopez che dalla sinistra crossa alla perfezione per Djuric che di testa batte Vicario colpevole di farsi passare il pallone sotto le braccia. Il predominio granata é totale, con il Venezia che si deve solo accontentare del colpo di testa tentato da Bocalon al 20' che finisce tranquillamente sul fondo. Chi non sbaglia e il suo ex partner Jallow che giusto cinque minuti piú tardi, dopo una spizzata di Djuric, stoppa e tira al volo di destro dall'interno dell'area di rigore trovando il gol del meritato 2-0. Il doppio vantaggio rallenta i ritmi della gara e per il Venezia é un pó piú semplice provare a creare qualche pericolo nella metá campo offensiva.



Ma le occasioni si contano a fatica. Al 35' la squadra di Cosmi chiede un rigore per un fallo di mano di Mantovani, ma prima l'arbitro Di Paolo e poi il Var non sono dello stesso avviso. Al 41', poi, ci pensa Micai in bagher a respingere il tiro dai venti metri di Lombardi. Nella ripresa il Venezia alza ancora di piú il baricentro, ma la Salernitana seppur non riesca piú a fare un giro palla efficace evita almeno di concedere occasioni. Ma negli ultimi quindici minuti gli ospiti tentano il tutto per tutto e le occasioni arrivano con tutta un'altra frequenza: al 75' colpo di testa di Lombardi che va poco sopra la traversa, al 77' conclusione dalla distanza di Pinato che sfiora il palo, all'82 lob di testa di Modolo che ancora una volta finisce poco sopra la parte alta della porta, all'86' tiro-cross di Zampano che Micai con un miracolo mette in angolo. Al 91', poi, ecco il gol beffa, cross dalla destra di Coppolaro e gol di testa di Zigoni che beffa la difesa granata e lascia così tutto in bilico in vista del ritorno di domenica prossima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA