Salernitana: a Venezia con due risultati su tre

di Enrico Vitolo

Ancora novanta minuti, supplementari e rigori permettendo. Dopo i 2-1 dell'andata, ora servirà l'ultimo sforzo da parte della Salernitana per riuscire a conquistare la salvezza al termine del suo quarto campionato cosecutivo di serie B. Un risultato, quello ottenuto mercoledì sera all'Arechi, che consentirà ai granata di poter avere più opportunità domenica prossima in casa del Venezia. Il regolamento di serie B infatti afferma che, a conclusione delle due gare, conquista la permanenza chi ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, ottiene la permanenza la squadra quintultima classificata al termine del sampionato; solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica (parità di punti), la gara di ritorno prevederà anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Tradotto, in caso di sconfitta con un gol di scarto la Salernitana potrà andare comunque ai tempi supplementari ed eventualmente poi anche i calci di rigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA