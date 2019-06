di Enrico Vitolo

Non resta che pensare al playout. Soltanto ai playout. A ventiquattro ore dalla gara di andata con il Venezia, in programma mercoledì sera allo stadio Arechi alle 20:45, conferenza stampa di vigilia da parte di Leonardo Menichini: «Il gruppo s'è ricompattato, ha ritrovato gli stimoli e sono molto fiducioso, i ragazzi faranno una grande partita. Ma attenzione, non mi fido delle notizie che giungono da Venezia».



«La prossima è una partita trappola, dove concentrazione e attenzione saranno le armi fondamentali - spiega l'allenatore della Salernitana - Conosco Cosmi, hanno finito bene con il Carpi, poi c’è stata questa interruzione ma so che lui trarrà da questi giorni e da questi eventi le motivazioni giuste per la sua squadra. Mi aspetto un Venezia cattivo e concentrato, faremmo un grandissimo errore se pensassimo il contrario. Doppio attaccante? Djuric e Calaiò possono giocare anche insieme, ma credo che scenderemo in campo con il tridente».



Per la gara dell'Arechi mancherà Tiago Casasola, rimasto in Argentina dopo la scomparsa del padre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA