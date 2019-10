Salernitana, Ventura in ansia per i guai muscolari di Firenze

di Enrico Vitolo

Ancora problemi, anche a Venezia. Dopo l’ultima giornata Gian Piero Ventura è stato costretto nuovamente a dover fare i conti con degli infortuni, questa volta è toccato a Marco Firenze alzare bandiera bianca. Tutta colpa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra che lascia dubbi e che tiene così in bilico la presenza dell’ex Crotone per la gara di sabato prossimo contro il Perugia. In dubbio per la sfida dell’Arechi è anche Akpa Akpro fermo ormai dalla trasferta di Cosenza, ma l’ivoriano è sempre più vicino al rientro in gruppo. Alla ripresa degli allenamenti in programma lunedì pomeriggio al Mary Rosy lo staff medico granata si pronuncerà anche sulla posizione del centrocampista che in caso di brutte notizie tornerà certamente a disposizione per la trasferta di Pisa in programma martedì 29 ottobre. Chi non mancherà contro il Perugia, a meno di clamorosi ribaltoni, è Alessio Cerci assente per precauzione a Venezia a causa di un affaticamento muscolare.

