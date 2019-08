Salernitana, Ventura scopre le carte: «Giocheranno Cicerelli e Firenze»

di Enrico Vitolo

Dopo Cerci e Billong, Gian Piero Ventura deve rinunciare anche a Lombardi per il debutto in campionato contro il Pescara: «Ma non cambierà nulla, a destra giocherà Cicerelli. A centrocampo partiranno invece Firenze e Akpa Akpro, anche se Maistro ha grandissime potenzialità e sono felicissimo di averlo – ha detto alla vigilia della prima in serie B il tecnico dei granata che poi ha aggiunto – Dobbiamo trascinare i tifosi dopo la scorsa annata, c’è delusione e la si evince nei numeri. La gente verrà quando farai calcio e risultati, attraverso questi elementi la gente tornerà allo stadio. Il Pescara? È una squadra difficile da affrontare in casa, ma proveremo come sempre a fare la partita».



Infine il solito commento sul calciomercato: «Mancano due difensori, un centro-sinistra e un centro-destra. Gli attaccanti? Se mi offrono Mandzukic è chiaro che chiederò alla società di trovargli il posto ma per ora non ci sono richieste in uscita».

