Salernitana, il derby di Ventura: «Curioso della risposta dei miei»

di Enrico Vitolo

Con un giorno di anticipo rispetto alle consuete tabelle di marcia prepartita, Gian Piero Ventura ha parlato in conferenza stampa in vista del derby dell’Arechi contro il Benevento: «Capisco che il derby sia importante per le due città e per le tifoserie, per me conta altro. Rappresenta una partita contro una squadra forte e assolutamente competitiva, per noi è una verifica importante, stiamo portando avanti un percorso con grande impegno e grandissima disponibilità da parte dei giocatori. La partita mi incuriosisce molto, a fine partita trarremo le somme. Per arrivare, bisogna seminare».



Capitolo formazione: «Al 99% giocherà Odjer al posto di Akpa Akpro. Devo, poi, fare verifiche sul piano fisico, tecnico, mentale in merito al ballottaggio Firenze-Maistro – ha dichiarato Ventura che ha poi aggiunto – Kiyine si è allenato, se non succedono traumi improvvisi sarà della partita. Heurtaux? Non sarà convocato, deve fare quello che hanno fatto gli altri, Cerci ci ha messo trenta giorni per trovare un minimo di condizione e lui deve fare la stessa trafila. Anche Dziczek sta lavorando tanto, ha potenzialità incredibili. Ma per tutti non dobbiamo bruciare i tempi».

