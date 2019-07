Salernitana, Ventura fa fuori Rosina, Schiavi e Perticone

di Enrico Vitolo

Tempo di convocazioni, le prime della stagione. In attesa di quelle per il campionato, Gian Piero Ventura ha diramato l’elenco dei calciatori che saranno impegnati con lui da domani mattina nel ritiro di San Gregorio Magno. Nell’elenco non figurano Alessandro Rosina, Raffaele Schiavi e Romano Perticone che nonostante un altro anno di contratto sono ormai giunti alla conclusione del loro rapporto con il club granata. Ma la lista degli esclusi è molto più ampia, non sono infatti stati convocati neppure Andrea Mazzarani, Alessandro Bernardini (il cui futuro verrà sciolto nei prossimi giorni), Franco Signorelli e Daniele Altobelli. Assente, ma solo per il momento a meno di clamorosi colpi di scena, Valerio Mantovani fermato da alcuni problemi fisici, la settimana prossima comunque il difensore dovrebbe aggregarsi al resto della squadra. Già presenti, invece, gli ultimi arrivati Casasola, Firenze, Carillo, Maistro, Morrone e il difensore Andreas Karo che dovrebbe essere girato in prestito dalla Lazio se Ventura darà il suo ok dopo averlo visto all’opera nel corso dei prossimi allenamenti.



Di seguito l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Alessandro Micai, Antonio Russo, Gianmarco Vannucchi.

DIFENSORI: Luigi Carillo, Tiago Casasola, Gioacchino Galeotafiore, Guillaume Gigliotti, Sedrick Kalombo, Andreas Karo, Walter Lopez, Marco Migliorini, Raffaele Pucino.

CENTROCAMPISTI: Jean-Daniel Akpa Akpro, Luca Castiglia, Emmanuele Pio Cicerelli, Francesco Di Tacchio, Marco Firenze, Fabio Maistro, Biagio Morrone, Andrea Marino, Francesco Orlando, Moses Odjer.

ATTACCANTI: Emanuele Calaiò, Milan Djuric, Lamin Jallow.

