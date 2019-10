Salernitana, Ventura in trincea: «Col Frosinone non cambio modulo»

di Enrico Vitolo

Solite assenze e soliti problemi per Gian Piero Ventura anche alla vigilia della gara con il Frosinone, ma nonostante le tante defezioni il tecnico della Salernitana non ha alcuna intenzione di cambiare modulo. Almeno per il momento: «Alla lunga potremmo prendere in considerazione questa ipotesi, ma ora no in quanto abbiamo lavorato per due mesi su questo sistema di gioco». Spazio, dunque, ancora una volta al 3-5-2 con il rientro di Kiyine e, forse, il forfait di Lopez a causa di un acciacco fisico: «C’è un problemino sulla loro presenza in campo nello stesso momento. Di sicuro chiederò ai ragazzi quello che ho sempre chiesto. L’obiettivo è fare dei piccoli o grandi passi avanti sul piano della personalità tecnica, della consapevolezza e della conoscenza. Non su quella della compattezza perché siamo straordinariamente compatti. Il risultato è figlio di quello che fa».



Un risultato che contro il Frosinone, seppur in difficoltà in questo momento del campionato, non sarà per nulla scontato: «Il Frosinone è una squadra superiore al Chievo Verona, la classifica è fasulla ma quella di Nesta resta una delle squadre maggiormente accreditate al salto di categoria insieme a Empoli e Benevento - ha sottolineato Ventura in conferenza stampa - Anche la Cremonese ha un organico esagerato. In classifica sono indietro ma fa parte del campionato, sappiamo di affrontare una squadra superiore. In campo Cerci domenica pomeriggio? Sta meglio, non vedo l’ora di farlo giocare».

