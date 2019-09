Salernitana, Ventura perde anche Heurtaux per Livorno

di Enrico Vitolo

Si fa sempre più complicata la situazione in casa Salernitana, invece di recuperare qualche pedina utile Ventura si ritrova a due giorni dalla trasferta di Livorno con un organico ancora più ridotto. Oltre allo squalificato Kiyine, domenica sera non sarà disponibile neppure il difensore Heurtaux che sarebbe dovuto essere convocato per la prima volta e che invece si ritrova costretto ad affollare ulteriormente l’infermeria a causa della lesione muscolare del semitendinoso della coscia destra. Nessuna notizia per il momento sui tempi di recupero del francese. Stesso discorso anche per il connazionale Billong che ha appurato, però, che il ritorno in campo non sarà certamente imminente. Tutt’altro. Al difensore ex Benevento infatti, dopo l’indagine diagnostica svolta nelle ultime ore, è stata riscontrata una lesione muscolare dei tendini peronieri della caviglia sinistra. Non convocabile per Livorno neppure Akpa Akpro, poche invece le speranze per Lombardi.



