Salernitana, l'ordine di Ventura: «In campo con personalità»

di Enrico Vitolo

Mai come questa volta. Sono addirittura sette i calciatori che Gian Piero Ventura è costretto a lasciare a casa, domenica sera a Livorno mancheranno infatti i lungodegenti Billong, Mantovani, Lombardi e Akpa Akpro, gli infortunati Jallow e Heurtaux e lo squalificato Kiyine: «Abbiamo qualità superiori rispetto a quello che abbiamo fatto vedere, per cui voglio vedere una partita di personalità. Domani ci attende la terza gara in una settimana e come in ogni partita mi aspetto un altro piccolo passo in avanti – ha detto il tecnico della Salernitana sul sito ufficiale del club granata - Ripartiamo dal secondo tempo della gara con il Chievo Verona, che è emblema di un altro piccolo segnale di crescita che abbiamo compiuto. A Livorno proveremo a farne un altro cercando quella continuità di prestazione che è fondamentale».

