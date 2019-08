Salernitana, Ventura prova a recuperare Billong e Lombardi

di Enrico Vitolo

La speranza è di riuscire a recuperarli per la trasferta di sabato sera a Cosenza, in caso contrario spazio all’undici che ha risposto presente al debutto contro il Pescara. Intanto da parte dello staff medico della Salernitana non sembrano essere arrivate risposte definitive sulle condizioni di Billong e Lombardi. Il francese, nonostante abbia scongiurato un infortunio molto più grave, nelle scorse ore continuava comunque a zoppicare vistosamente a causa del problema alla caviglia, nelle prossime ore si capirà se l’ex Benevento potrà riprendere il suo posto al centro della difesa in occasione della prossima giornata (oggi alla ripresa degli allenamenti ha lavorato a parte). Sembra avere più possibilità di essere regolarmente a disposizione l’esterno Lombardi che ha saltato il debutto di sabato scorso a causa di un risentimento muscolare. Oltre all’infortunio, però, il calciatore scuola Lazio dovrà ora superare anche la concorrenza di Cicerelli.



