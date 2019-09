Salernitana, Ventura recupera Cerci e Kiyine ma perde Calaiò

di Enrico Vitolo

Una domenica mista di buone e cattive notizie per Gian Piero Ventura. Per il derby di lunedì sera contro il Benevento il tecnico dei granata recupera infatti Kiyine che giocherà quindi da titolare sull’out mancino e Cerci che per la prima volta andrà in panchina con la Salernitana (convocato anche l’ultimo arrivato Gondo). Due notizie positive, ma anche qualcuna negativa. Cinque per la precisione. Ma se per Akpa Akpro, Lombardi, Billong ed Heurtaux l’assenza prolungata era stata ormai appurata nei giorni scorsi, nelle ultime ore ha dovuto alare bandiera bianca anche Calaiò a causa di alcuni sintomi influenzali che gli impediranno di fatto di essere disponibile per la gara dell’Arechi. Una gara che avrà come cornice un discreto numero di tifosi, ad oggi sono 12370 i biglietti venduti di cui 1416 per il settore ospiti.



