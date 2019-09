Salernitana, per il derby Ventura recupera Giannetti

di Enrico Vitolo

Una sola notizia confortante, per il momento. Dopo qualche giorno di riposo, quest’oggi la Salernitana è ritornata a lavoro per iniziare a preparare concretamente il derby con il Benevento di lunedì sera. La notizia confortante riguarda il ritorno in gruppo di Niccolò Giannetti che, dopo aver saltato la trasferta di Cosenza, è pronto a riprendersi la maglia da titolare in attacco al fianco di Jallow che molto probabilmente dovrebbe vincere il ballottaggio con Cerci che per la prima volta verrà convocato da Gian Piero Ventura. Spera di poter essere inserito nell’elenco anche Kiyine che continua la sua corsa contro il tempo dopo il problema al piede rimediato nell’ultima giornata di campionato. Sembra, invece, già scritto il futuro prossimo di Billong, Lombardi e Akpa Akpro che saranno costretti certamente a saltare la sfida dell’Arechi. Intanto la Lega di Serie B ha comunicato gli anticipi e posticipi della 7° e 8° giornata: contro il Frosinone la Salernitana giocherà domenica 6 ottobre alle ore 15:00, mentre sabato 19 ottobre i granata faranno visita alle 15:00 al Venezia.

