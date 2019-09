Salernitana, Ventura recupera Karo: Jallow salta Trapani

di Enrico Vitolo

Una buona e una cattiva notizia, un po' come da copione in questo avvio di stagione. La buona notizia riguarda il difensore Karo che sembra aver già smaltito l’infortunio rimediato nel derby contro il Benevento, pericolo scampato quindi per Ventura che per il momento non può ancora fare affidamento a tutti gli effetti su Pinto e soprattutto Heurtaux che attende il transfer dalla Turchia. A proposito di cattive notizie, il tecnico della Salernitana per la trasferta di domenica a Trapani dovrà rinunciare anche a Lamin Jallow che ha riportato lunedì sera all’Arechi un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio. Ancora non chiari i tempi di recupero per l’attaccante gambiano che potrebbe essere sostituito da Djuric.

