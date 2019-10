Salernitana, Ventura recupera solo Kiyine per il Frosinone

di Enrico Vitolo

Dovrà accontentarsi di recuperare solamente Kiyine, meglio di nulla visto il momento complicato. Per la gara con il Frosinone di domenica pomeriggio Gian Piero Ventura, dunque, riavrà a disposizione almeno il suo pupillo che tornerà così nell’undici titolare: da decidere se come sempre sulla corsia di sinistra o in mezzo al campo consentendo a Lopez di conservare con merito la maglia da titolare e a Firenze di rifiatare. Per il resto, poi, nessuna novità. I sei infortunati, infatti, saranno costretti a saltare anche la sfida dell’Arechi contro i ciociari, ma l’arrivo della sosta potrebbe favorire Akpa Akpro, Lombardi e forse anche Jallow per completare il lavoro di recupero e ritornare nell’elenco dei convocati per la trasferta di Venezia di metà ottobre. Discorso diverso, invece, per Billong, Heurtaux e Mantovani che proseguono esclusivamente nel lavoro di fisioterapia.

