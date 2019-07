Salernitana, lavori in corso: Ventura si affida al 3-5-2

di Enrico Vitolo

In attesa di testarlo anche nella seconda amichevole stagionale, in programma mercoledì alle 17:30 nel ritiro di San Gregorio Magno contro la Sambenedettese del neo allenatore Montero (7€ il biglietto e gratuito per under 14 e disabili al 75%), Gian Piero Ventura continua a lavorare costantemente sul 3-5-2. La scelta del modulo, infatti, sembra essere stata ormai presa dal tecnico dei granata, resta però da capire quali saranno gli interpreti. In attesa di conoscere gli sviluppi di calciomercato, che potrebbero stravolgere ovviamente i discorsi, intanto sembrano esserci delle prime certezze tattiche: Sofian Kiyine provato costantemente come esterno di sinistra nel centrocampo a cinque e Niccolò Giannetti da seconda punta alle spalle di Djuric. Ancora alle prese con il problema al ginocchio sinistro Marco Firenze che salterà anche il test di domani.

