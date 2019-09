Salernitana, Ventura spera di recuperare Lombardi per il Chievo

di Enrico Vitolo

Giorni importanti in casa Salernitana, ma non solo perché nei prossimi cinque giorni toccherà affrontare in campionato prima il Chievo Verona (mercoledì) e poi il Livorno (domenica). Ventura, infatti, attende risposte positive anche dallo staff medico che nelle prossime ore si pronuncerà sulla posizione di diversi calciatori. A partire da Lombardi che sembra essere il primo pronto per il ritorno in campo, l’esterno scuola Lazio spera nella convocazione per il turno infrasettimanale contro i clivensi ma soltanto domani riceverà l’eventuale placet da parte del suo allenatore. Qualche dubbio in più, invece, in merito alle posizioni di Akpa Akpro e Jallow che intanto salteranno anche la prossima giornata in attesa di conoscere i reali tempi di rientro.

