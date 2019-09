Salernitana, Ventura sfida il Chievo: «Ma mi dispiace per la squalifica»

di Enrico Vitolo

Primo turno infrasettimanale della stagione e nuova vigilia per la Salernitana che mercoledì sera alle 21 affronterà il Chievo Verona all’Arechi priva però, oltre che di Jallow, anche di Gian Piero Ventura costretto alla tribuna dopo l’espulsione rimediata a Trapani: «Nel referto arbitrale è stata scritta una cosa non corretta, non ho detto nulla a nessuno. Ho solo cercato di fermare i miei calciatori, mi è dispiaciuto perché c’era buonafede da parte mia».



Ma a prescindere dall’assenza del suo allenatore, la Salernitana dovrà «creare comunque i presupposti per avere continuità, non bisogna sentire lo stress del risultato». «La partita col Chievo, che ha avuto un giorno in più di recupero, è una tappa importante, stiamo lavorando e sappiamo che ci saranno dei momenti difficili nel nostro percorso di crescita ma l’importante è che ci sia sempre voglia di far bene», spiuega Ventura. E annuncia turnover a centrocampo: «Dziczek dovrebbe avere la possibilità di giocare con continuità quando sarà pronto, ma non siamo nella condizione di dover accelerare i tempi. Possibile, comunque, che qualche mezzala faccia turnover. Cerchiamo di capire dal punto di vista fisico come stanno, soprattutto tenendo conto che dalla Sicilia siamo rientrati alle 4 del mattino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA