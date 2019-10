Salernitana, Ventura: «Seminiamo per il futuro. Mercato? È presto»

di Enrico Vitolo

In attesa di parlare esclusivamente della trasferta di Venezia in programma sabato prossimo al Penzo, Gian Piero Ventura ha parlato a 360 gradi del momento della sua Salernitana nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport su RadioUno Rai: “Stiamo seminando per il futuro. L’obiettivo non era tanto quello di partire col piede giusto, ma di costruire qualcosa dopo un periodo difficile, dopo tre annate e una salvezza playout all’ultimo secondo. Sono venuto con grande entusiasmo, sono tornato su un campo di calcio che mi ha accompagnato per tutta la vita, sono venuto per dare una mano a Lotito e Mezzaroma, senza avere grosse ambizioni di classifica, ma con la volontà di fare qualcosa di duraturo per Salerno. Il clima è cambiato, siamo passati dai tremila tifosi delle ultime dello scorso anno agli oltre diecimila di quest’anno. Abbiamo la squadra più giovane dal campionato, con molti che si affacciano per la prima volta”. In chiusura, poi, immancabile un riferimento al calciomercato da parte di Ventura: “In questo momento non ha senso parlarne. Se le fondamenta sono solide e a gennaio possiamo diventare più competitivi attraverso qualche intervento piccolo, non ci sarà da chiederlo perchè sarà Lotito stesso a dirlo. Ora è prematuro”.

