Salernitana, Ventura: «A Trapani bisognerà fare il 15% in più»

di Enrico Vitolo

Come da programma ormai in questo inizio stagione, anche prima della trasferta di Trapani la conferenza stampa di Gian Piero Ventura si è tenuta con un giorno di anticipo rispetto alla classica tabella di marcia. Prima di soffermarsi sulla gara di domenica sera, il tecnico granata è tornato a parlare del derby con il Benevento: “La delusione dei giorni scorsi non è per la sconfitta nel derby, ma per quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Questo è il vero rammarico. Ora però testa a Trapani dove giocheremo una partita in cui il problema più grosso è che i nostri avversari cambieranno modulo, non so come si schiereranno e di conseguenza è difficile preparare la gara. Se non dovessimo vincere a Trapani, però, non possiamo fare drammi, stiamo lavorando per costruire qualcosa di duraturo e questo l’ho detto sin dal primo giorno. Di sicuro dovremo fare il 15% in più a Trapani, avendo fatto il 5% in meno contro il Benevento”.



Per la gara del Provinciale la Salernitana dovrà rinunciare nuovamente a un bel numero di calciatori, unica nota positiva il rientro di Karo: “Lombardi ha recuperato dall’infortunio e sta iniziando a lavorare man mano, ma a Trapani non ci sarà – ha affermato in conferenza Ventura -. Anche Heurteaux ora deve alzare il ritmo e lo inseriremo pian piano. I tempi non sono brevi, invece, per Billong e per Akpa che quest’oggi dovrà fare una risonanza per capire se lo strappo è stato rimarginato. Jallow è un punto interrogativo. La botta ha creato un piccolo problema che se rimane tale recupera entro una settimana, altrimenti rischia di essere qualcosa di serio. Mantovani ha i tempi più lunghi in quanto ha strascichi importanti, ci metterei la firma per recuperarlo a novembre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA