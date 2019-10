Salernitana, Ventura: «A Venezia con Giannetti e Djuric. Cerci out»

di Enrico Vitolo

Riecco il campionato. Tempo nuovamente di vigilia per Gian Piero Ventura e la sua Salernitana che domani pomeriggio affronteranno in trasferta il Venezia, ma come sempre ci sarà da convivere con il problema assenze: “Questi siamo rimasti, c’è solo da capire cosa fare cercando di non depauperare le caratteristiche di giocatori. Il problema è quello riscontrato già con il Frosinone, non abbiamo tanti cambi per gestire la partita. Anche l’undici iniziale sarà frutto dello stato di salute del gruppo, magari c’è chi è più portato a entrare a gara in corso”. A proposito di gruppo, Ventura ha dirotta poi le attenzioni sulla questione campo di allenamento: “In questi giorni mi sono arrabbiato, perché purtroppo il campo non ci permette di giocare. Dobbiamo trovare una soluzione. La palla salta e il giocatore si innervosisce, diventa difficile allenarsi. Bisognerà trovare al più presto un’alternativa, è diventato impossibile”.



Capitolo formazione: “Giocherà Giannetti con Djuric in attacco – precisa subito il tecnico dei granata -. Jallow non è in grado di fare novanta minuti. A Venezia ci attende una verifica estremamente importante per noi, dobbiamo imparare che la sosta serve per recuperare energie fisiche e nervose ed essere ancora più determinanti. Mi aspetto risposta importante da questo gruppo che non mi ha mai deluso. Al Penzo capiremo se siamo migliorati”. Capitolo infortunati: “Akpa sembra si stia allenando, se non è fra una settimana tornerà la successiva, almeno spero. Poi proveremo a vedere anche se Heurtaux è in grado di fare una partitina con noi. Piano piano, vedremo il da farsi. Restano fuori Mantovani Billong, Cicerelli, mentre Cerci ha avuto un piccolo intoppo e a Venezia non ci sarà, ma sicuramente rientrerà per la prossima, Lombardi? Utilizzabile, vedremo però per quanto”.

