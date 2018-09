Salernitana-Verona ad alta tensione: ultrà granata rischia di perdere il dito

di Enrico Vitolo

Aveva funzionato tutto alla perfezione fino al triplice fischio finale, nessun contatto tra le due tifoserie e volti sereni per le Forze dell'Ordine e la MFC Security&Services (societá che gestisce il servizio steward all'Arechi). Poi, peró, nel post partita di Salernitana-Verona attimi di tensione, ma non per la rivalitá tra le due tifoserie. Tutta colpa di un video pubblicato sui social con tanto di sfottó alla Salernitana da parte di uno steward al termine della sfida con l'Ascoli di martedí scorso. E cosí al triplice fischio finale, dopo un presunto scambio di battute tra una parte della tifoseria e alcuni steward, dei sostenitori granata hanno tentato prima di sfondare e poi di scavalcare un cancello che consente l'ingresso in curva sud. Al momento del secondo tentativo un giovane salernitano, circa ventanni, ha subito la lacerazione di un dito di una mano (subito dopo é avvenuto il trasporto all'Ospedale di Napoli). Immediato l'intervento delle Forze dell'Ordine che hanno prima riportato la calma e poi consentito l'incontro tra la tifoseria ed i responsabili della MFC che hanno chiesto scusa per quanto accaduto e garantito che in futuro non si ripeteranno episodi simili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA