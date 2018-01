Salernitana: Vitale il più utilizzato, solo 240’ minuti per Rosina

di Enrico Vitolo

1763’ minuti sono davvero tanti se si considera che nel girone di andata ne sono stati disputati 1890’. Meglio di così non poteva fare Luigi Vitale che di fatto non ha giocato solamente una partita nella prima parte del campionato, ora però sarà costretto a saltare anche la prima di ritorno del prossimo 20 gennaio contro il Venezia. Anche questa per squalifica. Dietro al terzino campano c’è Minala. Il mediano scuola Lazio è il secondo calciatore della Salernitana ad aver giocato di più fino ad oggi, per lui 1515’ minuti a referto. Sull’ultimo gradino del podio spazio a Bocalon con i suoi 1498’, a ruota poi ci sono Ricci (1467’), Radunovic (1373’) e Mantovani (1336’). Si è fermato, invece, a 1162’ Mattia Sprocati. Tutta colpa degli infortuni che hanno rallentato anche la stagione di Benardini (923’) e Schiavi (919’), ma soprattutto di Tuia (350’) e Perico (315’). A 669’ è fermo Alessandro Rossi, mentre 297’ sono i minuti collezionati da Zito e 240’ da Rosina che ora attende di capire quali saranno gli sviluppi nel mese cominciato solamente da pochissime ore. Ultimo in questa speciale classifica c’è Rizzo con appena 69’ minuti.

