Salernitana, Ventura all'incasso: «Ma possiamo ancora migliorare»

di Alfonso Maria Avagliano

La fotocopia, o quasi, del precedente match col Chievo. Solo che, a Livorno, la Salernitana ottiene il risultato pieno. I granata iniziano maluccio, oltrepassano raramente la propria metà campo e beccano gol. Poi, a fine primo tempo, l'episodio che cambia l'inerzia. Copione simile nella ripresa, con l'opportunismo di Djuric a far gioire i cinquecento del settore ospiti. «Possiamo essere moderatamente soddisfatti, ma si può ancora migliorare», inizia Ventura in sala stampa: «Sette punti in tre partite ravvicinate, di cui due in trasferta, tre vittorie esterne consecutive. Credo che siano numeri che portano positività. Dopo Trapani, avevo ammesso la brutta partita e il Trapani è quello che ha fatto quattro gol allo Spezia. Col Chievo anche avevo ammesso il primo tempo non buono. Col Livorno, che ha giocatori di qualità per la categoria, mi aspettavo un ulteriore passo avanti sul piano del sacrificio e del gioco: in alcuni momenti abbiamo messo entrambi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO