Salernitana, i due volti della difesa: ​perfetta in casa, disastrosa fuori

di Enrico Vitolo

Perfetta in casa, disastrosa in trasferta. Dopo quattro partite di campionato la differenza è a dir poco clamorosa, una difesa dai due volti. Prima capace di dare stabilità e certezze alla squadra di Colantuono, vedi le prove offerte contro Palermo e Padova, poi a sorpresa di far crollare in un colpo solo tutto quello che era stato costruito in precedenza, vedi Lecce e Benevento. E così sono diventate 6 le reti incassate dalla Salernitana dopo trecentosessanta minuti di gioco, anzi volendo essere pignoli dopo centottanta visto che tutto è accaduto nelle due sfide lontano dallo stadio Arechi. Mancosu e Falco al Via del Mare contro i pugliesi, Maggio, Improta, Insigne e Asencio due settimane più tardi al Ciro Vigorito contro i cugini sanniti. Sono loro i cecchini che hanno colpito i granata in questo avvio di stagione, ma per fortuna della Salernitana nei prossimi due turni si ritornerà a giocherà davanti al proprio pubblico.

