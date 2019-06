Salernitana: nel week-end incontro Lotito-Menichini

di Enrico Vitolo

Si preannuncia un un nuovo week-end all’insegna del lavoro. Ma questa volta non ci sarà da conquistare la permanenza in serie B, bensì da programma la prossima stagione nel torneo cadetto. La quinta consecutiva. Nelle prossime ore nella Capitale dovrebbe avvenire l’incontro tra il patron Claudio Lotito e l’attuale tecnico della Salernitana, in ballo il rinnovo contrattuale di Leonardo Menichini di fatto già avvenuto dopo la vittoria nel playout con il Venezia. La trattativa, dunque, sembra essere già conclusa ancor prima del suo inizio, ma il grande artefice della salvezza granata attende risposte precise da parte del club. Non solo sul suo conto, si attende l’ufficialità della riconferma, ma anche su quello della squadra che potrebbe subire numerose modifiche nel corso della prossima estate.

