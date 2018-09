Sarnese-Salernitana per la frana: l'amichevole e l'omaggio degli ultrà

di Giuliano Pisciotta

Un'amichevole che avrà da sfondo il ricordo di una profondissima ferita per la comunità di Sarno e per l'intera popolazione della provincia di Salerno. La gara tra Sarnese e Salernitana, in programma domenica 9 settembre prossimo alle 20.30 allo stadio Squitieri, riporterà alla mente la tragedia del 5 maggio 1998 e un episodio per il quale la dirigenza granata renderà merito agli ultras salernitani.



Nel giorno della promozione in Serie A, sancita dal match contro il Venezia disputato il 10 maggio 1998 allo stadio Arechi, un lungo e toccante silenzio accompagnò le gesta degli atleti in campo. Per 30 minuti i tifosi di Salerno non intonarono cori, non ci fu un solo applauso in memoria delle vittime della frana: un solo striscione in Curva Sud con la frase: «Purtroppo la vita continua», poi i festeggiamenti limitati al solo interno dello stadio.



Un gesto che non è mai stato dimenticato dagli sportivi sarnesi e dalla stessa società, che domenica sera consegnerà una targa agli ultras della Salernitana, in segno di ringraziamento per quanto accadde oltre 20 anni fa.

