La Juve Stabia va ancora ko: al Cittadella basta un gol di Diaw

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia cede il passo anche al Cittadella, e si ritrova ancora a leccarsi le ferite al termine di un campionato partito malissimo con un solo punto e cinque sconfitte su sei gare, con Fabio Caserta che, a questo punto, comincia seriamente a veder traballare la propria panchina.



Una sola vera occasione costruita dai gialloblù, con l’ex Napoli, Bifulco, che impegna Paleari dopo appena cinque minuti, poi tante, troppe amnesie negli ultimi metri per una squadra apparsa timorosa, bloccata anche mentalmente, ma soprattutto priva di idee che serve, nella ripresa, su un piatto d’argento la rete del successo ai veneti. È il 19’ quando Bussaglia, su una rimessa laterale imbecca Diaw al limite dell’area: fin troppo facile per la punta del Cittadella calciare sul palo alla sinistra dell’incolpevole Russo e regalare ai suoi tre punti fondamentali per il prosieguo di stagione.

