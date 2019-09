Serie B, il presidente Vigorito nuovo consigliere della Lega

La Lega Serie B riparte e completa la governance. Dopo le quattro dimissioni dal Consiglio direttivo negli ultimi mesi, l'assemblea del campionato cadetto ha infatti eletto i nuovi consiglieri: si tratta di Oreste Vigorito (presidente del Benevento) e Giuseppe Corrado (presidente del Pisa) tra i consiglieri interni e l'avvocato Mauro Pizzigati e l'ex atleta ora manager Carlo Grippo tra i consiglieri indipendenti. I quattro nuovi volti vanno a completare la governance formata dal presidente di Lega Mauro Balata, dal vicepresidente Marco Mezzaromma e dai consiglieri Daniele Sebastiani (presidente del Pescara), Massimiliano Santopadre (presidente del Perugia) e Paolo Rossi (presidente della Cremonese).



«È un onore accogliere due presidenti così rappresentativi nel consiglio, sono certo ci daranno un grande impulso - ha commentato Balata al termine dell'assemblea -. La Lega è forte, unita e serena, abbiamo obiettivi importanti che ora possiamo raggiungere come il rafforzamento del brand a livello internazionale. L'attenzione è alta anche sul tema della ripartizione delle risorse, vorremmo far capire quanto sia importante la Serie B per il calcio italiano». «Mi auguro che su questo clima di ritrovata concordia si possa fare un ottimo lavoro con il coordinamento del presidente Balata - le parole di Vigorito -. Balata non è mai stato in discussione nè come presidente nè come professionista».



«L'obiettivo è far sì che qualcuno alla domenica preferisca vedere Benevento-Frosinone rispetto a Juventus-Verona, è la nostra sfida», ha aggiunto Corrado. Rimandato invece al prossimo Consiglio direttivo del 20 settembre il tema Var, mentre l'assemblea ha confermato il progetto per il concorso relativo al «Miglior Terreno di gioco» del campionato.

