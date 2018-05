Serie B, il Tribunale Federale: 2 punti di penalizzazione al Bari

di Redazione Sport

Il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, ha inflitto due punti di penalizzazione in classifica al Bari. La società era stata deferita a seguito di segnalazione della Covisoc per irregolarità amministrative. Il Tfn, presieduto da Cesare Mastrocola, ha inoltre sanzionato con tre mesi di inibizione Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del cda e legale rappresentante della società. Prosciolto invece Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo contabile del Bari.



Per effetto della sentenza del Tfn, contro la quale il club ha già annunciato ricorso, il Bari conclude la stagione regolare a quota 65 punti, uno in meno del Cittadella, che guadagna così il sesto posto a scapito della squadra pugliese. Nel turno preliminare dei playoff, domenica 3 giugno, saranno quindi i veneti, stando così le cose, ad ospitare il Bari.



Proprio per consentire il completo svolgersi del procedimento disciplinare nei confronti del Bari, il presidente della Lega serie B, Mauro Balata, aveva disposto ieri il rinvio di una settimana dei due incontri del turno preliminare - Bari-Cittadella e Venezia-Perugia - che erano in programma tra domani e domenica 27 maggio. Da notare che, prima che la vendita venisse interrotta, a Bari già 8500 tifosi dei “galletti” avevano acquistato il biglietto della partita e quindi, se la situazione rimarrà quella di oggi, dovranno essere rimborsati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA