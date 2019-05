Serie B, si gioca: via ai playoff e il Benevento aspetta l'avversario

di Luigi Trusio

La giornata di ieri ha portato in dote qualche certezza in più sugli esiti del campionato di Serie B. Quella che più interessa il Benevento è che i playoff si giocheranno regolarmente, dopo che a lungo, nelle scorse ore, si era temuto potessero slittare. Nessuno stravolgimento dunque, né da parte del Consiglio federale della Figc (che, dopo una lunga e articolata discussione, in mattinata si era limitato a chiedere un parere consultivo pro-veritate al Collegio di Garanzia del Coni sull'opportunità di ripristinare i playout) né dalla Corte d'appello federale, che ha rigettato l'istanza di sospensiva degli spareggi avanzata dal club rosanero e rinviato la discussione sul merito del ricorso contro la retrocessione in C alle 14,30 di giovedì 23 maggio.



Si tratta di altri due punti pesanti messi a referto dalla Lega di Serie B nel suo personale braccio di ferro con Palermo e Foggia. Ormai la strada verso il regolare svolgimento dell'intera post-season così come riprogrammata è letteralmente spianata, perché a questo punto, difficilmente il Palermo potrà ottenere la riammissione ad una competizione già iniziata e con partite già disputate da squadre che l'hanno avvicendata sia come posizione in classifica (il Benevento, cui è stato assegnato il terzo posto) che come partecipante (il Perugia, che da nona ed esclusa è risalita all'ottava piazza). Ai siciliani non resta che sperare in una riduzione della pena, che consenta loro quantomeno di mantenere la categoria al termine dell'udienza del 23 maggio. Fermo restando, però, che la motivazione addotta dalla Caf nel documento che ha respinto la richiesta di sospensiva è talmente «inquietante» da far pensare che l'orientamento sia ormai chiaro («l'inizio della disputa dei playoff non impedirebbe alla Lega di serie B - preso atto dell'eventuale decisione di accoglimento dell'appello della società U.S. Palermo e della conseguente necessità di assicurare effettiva ed efficace esecuzione alla stessa - di valutare, nell'ambito dell'autonomia assegnatale dall'ordinamento federale, l'annullamento delle gare playoff eventualmente disputate e, quindi, ridefinire la lista delle aventi diritto - nonché il relativo calendario - alla disputa della predetta fase finale»). Quanto al Foggia, oggi il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso contro la penalizzazione di 6 punti, ma qualunque sia il verdetto non intaccherà il cammino del Benevento e delle altre partecipanti ai playoff. A rischiare è la Salernitana, visto che, qualora i satanelli recuperassero anche un solo punto, la scavalcherebbero in classifica condannandola alla retrocessione. Già nel pomeriggio la Lega di B, forte della scelta del Consiglio federale della Figc di chiamarsi fuori dalla contesa, aveva deciso di andare dritta per la sua strada e aveva chiesto ed ottenuto dall'Aia di designare gli arbitri per le gare di oggi (Spezia-Cittadella assegnata a Fourneau di Roma 1) e domani (Verona-Perugia a Pezzuto di Lecce).



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO