Il Cittadella è l'unica squadra a punteggio pieno in serie B. Finisce in parità la sfida tra il Lecce e la Salernitana: reti di Mancosu (L), Bocalon (S), Falco (L) e Castiglia (S). Goleada del Crotone, in casa contro il Foggia: Faraoni, Firenze, Nalini e Rohden (C), poi Mazzeo (F). Vittoria convincente del Perugia contro l'Ascoli: doppietta di Vido. Il Pescara supera il Livorno con 2 rigori trasformati da Cocco. Nel finale rete di Porcino (L).



RISULTATI E CLASSIFICA

Ecco i risultati delle partite della seconda giornata del campionato di calcio di Serie B: Palermo-Cremonese 2-2 (giocata venerdì) Carpi-Cittadella 0-1 (giocata ieri) Padova-Venezia 1-0 (giocata ieri) Spezia-Brescia 3-2 (giocata ieri) Crotone-Foggia 4-1 Lecce-Salernitana 2-2 Perugia-Ascoli 2-0 Pescara-Livorno 2-1 Cosenza-Verona rinviata. - Ha riposato: Benevento. La classifica: Cittadella 6, Perugia, Pescara e Padova 4, Crotone, Spezia e Venezia 3, Cremonese, Palermo, Lecce e Salernitana 2, Benevento, Cosenza, Verona, Brescia e Ascoli 1, Livorno e Carpi 0, Foggia -5

© RIPRODUZIONE RISERVATA