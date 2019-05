Nuova svolta per il campionato di serie B. Il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso del Foggia annullando lo stop ai playout. I Satanelli, arrivati terzultimi e dunque retrocessi direttamente, chiedevano, dopo la retrocessione d'ufficio del Palermo e dunque il suo declassamento all'ultimo posto in classifica, di aver accesso alla sfida per i playout - tra quartultima e quintultima - che dovrà decretare la quarta retrocessa.

