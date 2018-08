Serie B, il Venezia supera lo Spezia, Cremonese-Pescara finisce in parità

di ​Vanni Zagnoli

Su Dazn, la serie B non parte male. Voci convincenti, magari ex Premium, peccato soltanto che manchi diretta gol, così per restare aggiornati sull’andamento di ogni campo è quasi preferibile ascoltare radio Rai1.



Il Pescara pareggia allo scadere a Cremona, il Venezia tiene l’1-0 sullo Spezia, mentre la Salernitana blocca il Palermo sullo 0-0.



Buon ritmo e partita gradevole a Cremona, si fa male presto Montalto, toccato da Perrotta. Il vantaggio grigiorosso alla mezz’ora, Carretta va via a sinistra, cross basso e tocco di Castrovilli. Radunovic vola sul colpo di testa di Cocco, servito da Memushaj. Alla ripresa Marras strattona Leandro Greco, la reazione è con una gomitata, l’ex trapanese era già ammonito, così vengono espulsi entrambi. Al 35’ la traversa di Balzano. Nel recupero, il cross perfetto di Balzano, Radunovic sbaglia l'uscita e Mancuso di testa insacca facilmente il pari.



A Venezia, decide il tiro da fuori di Bentivoglio, con deviazione di Mora. La squadra di Stefano Vecchi non chiude la partita (l’occasione migliore è per Di Mariano), lo Spezia spreca il pari nel recupero, con Coppolaro, comunque è stato inferiore.



Il pareggio dell’Arechi è giusto, il Palermo si fa vivo con Salvi, sul tiro del centrocampista rosanero Micai replica con i piedi, poi la traversa del macedone Trajkovski. Nel secondo tempo due opportunità per la Salernitana, Djuric di testa non inquadra lo specchio, poi la traversa di Jallow con un destro violentissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA