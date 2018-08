Serie B, Verona e Padova pareggiano 1-1

di Redazione Sport

Derby vivace e combattuto al Bentegodi, con un 1-1 finale che è la fotografica di un Verona-Padova senza vinti nè vincitori. In avvio in casa Hellas Di Carmine nel tridente d'attacco. Per il Padova Bisoli si affida alla coppia d'attacco composta dai giovani Bonazzoli e Clemenza. Nel primo tempo gran gol di Almici su punizione, mentre il pareggio padovano è firmato in acrobazia da Ravanelli. Nella prima frazione meglio il Padova. Poche le conclusioni dei gialloblù, mentre Silvestri è decisivo su Capelli. Nel secondo tempo cresce il Verona ma a Bonazzoli viene annullato un gol per fuorigioco dubbio. Caracciolo prima di destro, poi di testa va vicino al vantaggio e nel finale il neoentrato Pazzini sfiora la rete della vittoria, bravo Merelli nella parata.

