La Lega di Serie B rende noto che il match tra Spezia e Benevento, valido per la decima giornata di campionato, inizialmente previsto per il 30 ottobre e rinviato dopo aver ricevuto il parere della Prefettura della città ligure in merito allo stato, definito critico, delle condizioni meteorologiche, verrà recuperato domenica 18 novembre alle ore 15.

