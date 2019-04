Benevento, sprint per la serie A: contro il Palermo è l'ora di Insigne jr

di Gianrocco Rossetti

Si avvicina il giorno del big match della 33esima giornata di Serie B. Benevento-Palermo al «Vigorito» chiuderà il turno, domenica sera, con calcio d'inizio alle 21, mentre Pescara-Perugia di domani sera sarà l'anticipo che darà il via alle danze del weekend. Una tre giorni di partite che potrebbe rivelarsi determinante per le sorti del campionato. Anche per questo i tifosi giallorossi sono in trepidante attesa e stanno facendo risalire l'asticella dell'entusiasmo. In tal senso prosegue a buon ritmo la prevendita dei tagliandi, circa un migliaio sono stati già staccati, per cui si può già prevedere che domenica sera, sugli spalti dello stadio cittadino, tornerà il pubblico dei grandi appuntamenti. C'è la concreta possibilità che al «Vigorito» venga toccato nuovamente il muro delle 12mila presenze, oltrepassato in questa stagione soltanto alla prima giornata contro il Lecce e nei match del girone d'andata contro Salernitana e Foggia. In tutte le occasioni complici anche le nutrite presenze delle tifoserie avversarie. Nella circostanza potrebbero contribuire i soli sostenitori sanniti ad avvicinarsi alla cifra da pienone.



Intanto un simpatico aperitivo al match di domenica e più in generale alle emozioni calcistiche che dovrebbero giungere dal fine settimana ci sarà questo pomeriggio all'antistadio Imbriani. I giallorossi di Bucchi, a partire dalla 15, affronteranno la formazione Under 16 della «cantera» sannita, guidata dal tecnico Formisano. I giovani atleti giallorossi, nel proprio torneo di competenza, hanno già messo al sicuro la qualificazione alla fase finale per l'aggiudicazione dello scudetto di categoria, rientrando con pieno merito tra le otto formazioni più forti d'Italia. Il test di questo pomeriggio, quindi, per gli «stregoncini» sedicenni sarà un piccolo premio ma anche un'opportunità per mettersi al confronto con i «senior» e prepararsi al meglio ai prossimi playoff. Per Bucchi, invece, sarà l'occasione per fare le ultime prove della formazione che domenica sera intenderà contrapporre al Palermo.



