Benevento, tegola a centrocampo: si ferma Del Pinto, fuori un mese

di Luigi Trusio

Altra tegola per il Benevento che dopo essere stato a lungo alle prese con l'emergenza in difesa comincia ad accusare defezioni anche in mediana: nel corso della seduta di ieri pomeriggio si è fermato anche Del Pinto, che quindi si aggiunge al lungodegente Bukata e soprattutto a Bandinelli già fermo dall'allenamento di rifinitura pre-Pescara. Ma mentre per quest'ultimo non dovrebbe trattarsi di un infortunio serio (una pallonata sul polpaccio gli ha provocato un ematoma che dovrà riassorbirsi), per Del Pinto la situazione è molto più preoccupante perché rischia uno stop di almeno un mese. Il centrocampista aquilano già da questa mattina, sempre che la parte sia sgonfia, verrà sottoposto ad esami specifici per verificare l'entità del danno alla parte esterna del piede. Per il forte dolore avvertito si sospetta una frattura del quinto metatarso, ma i medici prima di sbilanciarsi vogliono prima valutare gli esiti della radiografia e capire, qualora dovesse esserci una lesione, dove questa sia effettivamente localizzata e quanto sia estesa. L'auspicio è anche quello di escludere l'intervento chirurgico che di fatto allungherebbe i tempi di recupero. Nelle prossime ore se ne saprà di più, ma di certo Bucchi non ha di che sorridere visto che anche il pacchetto di retroguardia continua ad avere problemi: Costa e Tuia sono ancora ai box mentre Antei a Pescara ha dimostrato di fare ancora molta fatica sul piano della tenuta atletica e dell'esplosività. Per fortuna il tecnico ha a disposizione ancora una decina di giorni prima della ripresa del campionato e in più ha ritrovato il camerunese Billong, altrimenti sarebbe stata davvero dura affrontare il nuovo, temibile ciclo di gare ravvicinate che attende i giallorossi: dal match col Livorno del 22, il Benevento se la vedrà di nuovo in casa con la Cremonese il 27 ottobre, farà visita allo Spezia il 30 nel turno infrasettimanale e infine riceverà l'Ascoli il successivo 3 novembre. Un tour de force di 4 gare in soli 13 giorni che richiederà un nuovo turnover (magari non eccessivo e al limite dello stravolgimento come quello tra Salernitana, Foggia, Cittadella e Pescara) oltre che un certo livello di condizione complessiva. Nella doppia sgambatura di ieri Bucchi ha incentrato il lavoro mattutino sulla forza, mentre nel pomeriggio ha dato spazio ad esercitazioni tecnico-tattiche con partitella finale a campo ridotto e ranghi misti.



