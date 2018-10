Tello e Del Pinto, due scommesse del Benevento verso Pescara

di Luigi Trusio

Mentre i tifosi aspettano la riunione del Gos di questa mattina sperando in uno stock aggiuntivo di tagliandi per la trasferta in terra abruzzese, Bucchi si sta già concentrando sulla formazione da schierare a Pescara: il tecnico farà le sue scelte anche in funzione di quanto accaduto nella partita col Foggia. Prima della seduta di ieri l'allenatore ha fatto rivedere ai suoi il video della partita di domenica sera per analizzarla a fondo in tutte le sue sfumature. Successivamente il gruppo si è catapultato sul terreno di gioco dedicandosi alla parte atletica seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. Migliorano le condizioni degli infortunati Tuia e Billong ma nessuno dei due dovrebbe essere in grado di scendere in campo (perlomeno dall'inizio) e dunque si procede verso una riconferma del tandem centrale Volta-Costa. Lo stesso Antei, un altro dei papabili, ha bisogno di altro tempo per ricevere da Bucchi la certificazione di essere pronto a giocare una gara ufficiale sin dall'avvio. Sta gradualmente ritrovando la condizione anche Bukata, ma l'impressione è che lo slovacco sarà nuovamente arruolabile dopo la sosta. Tanto più che Bucchi, a centrocampo come in attacco, ha solamente problemi d'abbondanza oltre che l'imbarazzo della scelta. La novità su cui si può scommettere per il big-match dell'«Adriatico» riguarda proprio la linea mediana ed è il rientro dal primo minuto di Tello. L'assenza del colombiano si è sentita più del dovuto contro il Foggia e il tecnico, dopo averlo tenuto a riposo forzato è determinato a rigettarlo nella mischia. A rifiatare potrebbe essere Nocerino, in evidente debito d'ossigeno dopo le due partite di fila giocate in cinque giorni, come pure Bandinelli apparso abbastanza opaco contro i rossoneri. E allora ecco che l'allenatore potrebbe giocarsi una carta a sorpresa: l'impiego dal primo minuto da mezzala sinistra di Lorenzo Del Pinto come a Cittadella, con Viola ad agire da play basso. Bucchi ci sta pensando, è da qualche giorno che questa idea gli balena nella mente, ma per adesso si tratta soltanto di una suggestione.



