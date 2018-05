Torre Annunziata, tifosi celebrano Donnarumma dell'Empoli in A

di Salvatore Piro

Torre Annunziata. «Orgoglio torrese. Il tuo sogno è diventato realtÀ. Firmato dai tifosi del Savoia e concittadini per Alfredo Donnarumma, il bomber del '90 appena promosso nel campionato di calcio di massima serie, col suo Empoli e 22 reti all'attivo. La scritta per il "gemello" di Ciro Immobile, l'attaccante della Lazio e della Nazionale cresciuto proprio come Donnarumma "a pane e pallone" nei vicoli della zona sud città, è apparsa su di uno striscione affisso nei pressi del rione dell'Annunziata, il quartiere forse più rappresentativo delle tradizioni e del folklore di un popolo che, quest'anno, oltre a festeggiare i successi della coppia gol oplontina doc, ha brindato anche al ritorno dell'ultracentenaria squadra locale del Savoia in serie D.

