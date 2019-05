La tragedia del treno di Salerno: un dolore lungo vent'anni

di Pasquale Tallarino

Venti anni, sono passati già venti anni. Se fosse soltanto una distanza sportiva, misurabile con il metro dei gol, delle vittorie e delle sconfitte, si farebbe presto a riassumere: due fallimenti, una lunga e avvincente scalata dalla serie D alla serie B, l'attuale «galleggiamento». Oggi, però, è il 24 maggio e il tempo corre, anzi si è fermato sui binari dove venti anni fa morirono quattro giovanissimi tifosi della Salernitana. Il 24 maggio 1999, Simone Vitale, Peppe Diodato, Ciro Alfieri, Enzo Lioi non tornarono a casa.



Il giorno prima, insieme agli altri novemila tifosi - arrabbiati, in lacrime, ma ritornati a Salerno sani e salvi avevano sperato sugli spalti di Piacenza. Poi avevano assistito alla retrocessione della Salernitana, alla sua mesta discesa in serie B, dopo una coda di polemiche, pugni e schiaffi in campo. Simone, Peppe, Enzo e Ciro morirono in un treno in fiamme, una bara rovente, estratti carbonizzati dal vagone numero 5 del convoglio 1681. Simone Vitale, 21 anni, giocava a pallanuoto in serie A2 con la Rari Nantes. I compagni di squadra lo chiamavano «Vito» e tante foto storiche lo ritraggono in calottina, mentre spalanca le braccia da portiere per evitare un gol. Simone spalancò le braccia anche su quel treno sul quale risalì per provare a mettere in salvo tante persone in pericolo tra le fiamme e il fumo.



