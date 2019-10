La Juve Stabia sbanca Trapani: 2-1 in rimonta, gol di Canotto e Forte

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia c’è. Un vittoria fatta di cuore e determinazione, di una squadra che a Trapani ha giocato per sé stessa, per il suo allenatore, per far capire che in serie B può starci, e giocarsela alla pari con tutte e tutti. Come lo scorso anno, nel recupero, i gialloblù espugnano il “Provinciale”, e dopo sette giorni di ritiro, silenzio stampa, ritrovano tutto d’un colpo serenità e punti pesanti in classifica. Si chiude nel migliore dei modi la settimana più lunga per la Juve Stabia, scesa in campo con tante novità, con Caserta che rispolvera le geometrie di Calò al centro del campo, dando spazio, complice anche la squalifica di Cissé a Forte, il più atteso, al centro dell’attacco. Sotto di un gol nel primo tempo per una punizione millimetrica di Taugourderau, gli stabiesi non mollano la presa e sfoderano una seconda frazione degna della squadra che aveva conquistato la promozione con due turni di anticipo lo scorso anno. Il pari è opera di Canotto, che chiude una perfetta triangolazione con Rossi. L’apoteosi arriva allo scadere, con Forte che, in spaccata, dopo essersi visto annullare due reti per altrettanti falli in area, trova il guizzo giusto e regala ai suoi la vittoria, tre punti, e la fine di incubo: “Abbiamo giocato per tutti, per noi, per le nostre famiglie, per l’allenatore – ribadisce a fine gara -, una vittoria che abbiamo voluto ed abbiamo meritato. La sosta? Ci serve per rifiatare, ma ora il nostro campionato deve essere in discesa. Siamo riusciti a venir fuori con carattere e cuore da una situazione difficilissima, siamo vivi e vogliamo continuare di questo passo”.

