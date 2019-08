La Juve Stabia cede Torromino, ​in arrivo l'esterno Boateng

di Gaetano D'Onofrio

La notizia era nell’aria, soprattutto per consentire al club di sgravarsi da un ingaggio sontuoso e, magari, investire tutto su un altro attaccante dopo l’arrivo di Cissé. Le strade della Juve Stabia e di Giuseppe Torromino si dividono dopo neppure un anno di permanenza della punta calabrese in gialloblù. Il calciatore, in serata, è stato ceduto alla Ternana, da cui dovrebbe arrivare, probabilmente già domani, vigilia dell’esordio in campionato ad Empoli, Kevin Boateng, esterno ex Milan che, ad onor del vero, al di là della duttilità nell’adattarsi sull’esterno sia a destra che a sinistra, negli ultimi anni non ha collezionato tantissime presenze in rossoverde.

