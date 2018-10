Una Salernitana di carattere strappa un buon punto a Cremona

di Enrico Vitolo

La vittoria in trasferta continua a non arrivare ma lo 0-0 di Cremona deve comunque soddisfare la Salernitana. Allo Zini, però, non accade praticamente nulla. I ritmi di gioco sono a dir poco bassi, la squadra di Mandorlini si affida soprattutto a Perrulli mentre i granata ci provano esclusivamente in contropiede, e la fluidità offensiva ne risente tantissimo. L'unica palla gol è quella che al 20' non sfrutta per poco Paulinho: cross dalla destra del solito Perrulli e spizzata del centravanti brasiliano che sfiora il palo. Poi di fatto non succede più nulla, con la Salernitana che si fa schiacciare con troppo facilità nella propria metà campo. Le cose iniziano finalmente a cambiare nella ripresa, ma soltanto dopo aver rischiato al 50' quando Paulinho di testa (cross di Mogos) chiama Micai alla respinta centrale. Al 58', invece, ecco la prima occasione granata, fa tutto da solo Castiglia che ci prova dai venti metri con una conclusione che Radunovic devia sul palo e poi in angolo. Ma la spinta offensiva non dura tantissimo, nel giro di poco tempo si ritorna a giocare prevalentemente a metà campo. Soltanto nel recupero la partita si accende: al 92' Djuric protesta per un presunto calcio di rigore non fischiato ai suoi danni, al 95' invece Carretta sciupa clamorosamente l'occasione della vittoria.

