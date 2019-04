Zeman gioca la sfida dell'ex: «Più deluso dalla Salernitana»

di Alfonso Maria Avagliano

Un pomeriggio di aggiornamento a Cava de' Tirreni col figlio (e collega) Karel, un po' per salutare qualche vecchio amico, un po' per scrutare da vicino i talenti della terza serie. Zdenek Zeman attende una nuova chance, perché nonostante i settantadue anni «la voglia di tornare in pista c'è sempre, anche se bisognerebbe vedere se gli altri hanno volontà di chiamarmi ancora». L'immancabile flemma, l'inseparabile nicotina. Il boemo ieri era sugli spalti del Simonetta Lamberti per assistere a Cavese-Catania, non perde occasione per i preziosi giri di ricognizione, in C come in D. Dopodomani c'è Foggia-Salernitana, partita che è anche un po' sua. In Puglia costruì Zemanlandia a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, a Salerno andò vicino alla massima serie nel 2002 e fu esonerato a metà della successiva stagione, ultimo in graduatoria.



