1-1 con la Reggina: la Juve Stabia rallenta ma trova la vetta in classifica

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia si ferma a sei vittorie consecutive, ma nel giorno in cui rallenta la corsa si ritrova sul gradino più alto. La Cavese, infatti, supera di misura il Trapani, e per i gialloblù di Fabio Caserta, sia pure con due gare in meno, è l’ora di salire sul podio, diventando, in condominio con i siciliani, la nuova capolista del girone C. Un pari strano quello di Vibo contro la Reggina, caratterizzato soprattutto dalle condizioni del tempo e del campo di gioco, con “Eolo” che indossa letteralmente la maglia gialloblù regalando alla Juve Stabia il gol del momentaneo vantaggio dopo appena venti minuti. Clamorosa l’autorete di Conson che, colpito da un compagno nel tentativo di rinviare, costringe il proprio portiere a raccogliere la sfera dalla porta. Alla mezzora un autentico assalto della Juve stabia, con Mastalli che ci prova dalla distanza, ma senza particolare fortuna. Da un angolo, invece, il pari amaranto. Solini arriva da dietro, e superando tutti riesce a perforare la porta di Branduani. Nella ripresa Caserta prova a mischiare le carte, c’è spazio per Paponi, ancora a riposo in avvio, e con Carlini ha una doppia occasione per passare, ma la porta calabrese sembra stregata. Nel finale è la Reggina a farsi avanti sfruttando le folate di vento, ma è il pari, alla fine, ad accontentare tutti. “Non dovevamo perderla, e questo è un risultato importante – spiega a fine gara Branduani -, forse non siamo stati brillanti come sempre, ma era un campo difficile, soprattutto per le condizioni del terreno di gioco. Guardiamo avanti sereni”. Martedì alle 14.30 la sfida di coppa al Menti con il Potenza prima del big-match con la Casertana del 4 novembre.

