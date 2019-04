2-0 al Trapani, il Menti spinge la Juve Stabia verso la B

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia spalanca le porte della B. Superato il Trapani sotto i colpi di Calini e Canotto, la squadra di Caserta è ormai ad un passo dalla promozione diretta che, con i tre punti contro il Matera escluso già in cassaforte, potrebbe addirittura arrivare domenica prossimo. Un successo dei gialloblù a Lentini, ed un pari, o una sconfitta del Trapani col Potenza consentirebbe addirittura di centrare il salto di categoria con tre turni di anticipo. Una gara sopra le righe quella della squadra di Caserta, che per l’occasione, dopo quattro pari ed una sconfitta, quello lo score dell’ultimo mese, torna al successo pieno nello scontro diretto con i granata di Italiano. Primo tempo quasi tutto di marca stabiese, i gialloblù si vedono annullare un gol dopo venti minuti per fuorigioco di Canotto, già vicinissimo al vantaggio dopo appena nove minuti, e scheggiano la traversa con Calò su punizione. Nella ripresa non cambia il ritmo, ed anzi i padroni di casa premono alla ricerca del successo. Elia (20’), ruba palla sulla sinistra, va sul fondo e cerca la testa di Carlini che trova l’inzuccata giusta per il vantaggio della capolista. Dieci minuti ed arriva il sigillo di Canotto. Paponi, sulla destra, recupera un pallone destinato fuori, e si involta verso la porta di Dini. Scarico su canotto che finta, mette tutti a sedere e piazza il colpo del raddoppio: “Siamo contentissimi – ribadisce Caserta a fine gara -, i ragazzi meritavano questa gioia dopo un momento poco brillante sotto l’aspetto dei risultati. Ma come dicevo che non dovevamo demoralizzarci per i pareggi, così non dobbiamo esaltarci, mancano quattro gare, e non abbiamo ancora vinto. Meritiamo la promozione, ma dobbiamo conquistarla sul campo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA