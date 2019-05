Juve Stabia, 2-2 con l'Entella: ora la Supercoppa di C è più vicina

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia si conferma cuor di leone, e contro l’Entella riesce ad evitare una sconfitta dura da digerire, con un pareggio per 2-2 che, a conti fatti, la mette addirittura in pole per la vittoria della Supercoppa di serie C dopo lo 0-0 tra i liguri ed il Pordenone (avversario degli stabiesi tra sette giorni). Un primo tempo su buoni livelli, l’avvio di ripresa è tutta da dimenticare per l’undici di Caserta che in meno di dieci minuti capitola per ben due volte sotto i colpi di Icardi (2’), bravo a risolvere alle spalle di Branduani un’azione concitata in area stabiese, e Iocolano, che sugli sviluppi di un corner (8’), piazza la sfera sotto la traversa gelando il Menti. La reazione degli stabiesi è veemente, Canotto va giù in area (27’), e Paponi, dopo l’errore dal dischetto, accorcia sulla ribattuta di Massolo. Alla mezzora un gol da cineteca di Elia, che sulla respinta della difesa ligure dopo un angolo per la Juve Stabia centra il bersaglio da quasi trenta metri. Soddisfatto Caserta a fine gara: “Abbiamo meritato questo risultato che tiene vive le nostre speranze. Un black out in avvio di ripresa, ma abbiamo dimostrato di poter tenere testa anche ad una squadra come l’Entella, già costruita per la serie B, persa lo scorso anno e riconquistata sul campo con merito”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA